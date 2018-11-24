Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом

24.11.2018 22:09

Сегодня после 19:00 жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальных сетях начали сообщать о разгоревшихся на окраине города боев.

По словам дончан, звуки войны слышны в районе шахты Абакумова, Петровки, Старомихайловки. Пользователи отмечают, что подразделения НВФ бьют из автоматов, минометов, пулеметов.

В комментариях люди пишут:

«Донецк ФБ 20:30 д, Абакумова. Настоящий кошмар, выстрелы из всего, автоматы, пулеметы, минометы или арта — непонятно, все слились. Очень громко и близко».

«Сейчас интенсивная стрелкотня и исходящие среднего калибра со стороны Жилплощадка- Абакумово».

«Все банально, просто зенитка стреляет»

«Донецк 19.45 к ФБ Машзавод-непонятно шумит петровка, глухие мелкие бахи, сериями, пулемет --- Абакумова, слушаем хорошо и смотрим войнушку по всему западу (Старомихайловка-Трудяга), сверкает и летает („красные шарики“)».

Источник: donpress.com