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Оккупант ночью "расчехлил" зенитные установки и поплатился: разведка ВСУ считает потери у врага
В ночь на субботу, 24 ноября, на линии фронта Донбасса было "горячо". Оккупанты применяли зенитные установки.
Последними новостями с Донбасса поделилась в Facebook пресс-служба штаба Операции объединенных сил (ООС), передает "Диалог.UA".
Всего в ночь на 24 ноября было зафиксировано 11 попыток гибридной армии РФ сорвать перемирие. Из них 2 раза применялось оружие, запрещенное "Минском". "Горячо" было воинам ООС в районе Песков, Марьинки, Станицы Луганской, Крымского.
Работали оккупанты зенитными установками ЗУ-23-2, минометами калибра 120 и 82 мм, противотанковыми управляемыми ракетами и даже противотанковым ружьем системы Дегтярева (ПТРД). Они "зацепили" одного бойца ООС, который был экстренно госпитализирован. К счастью, в эту ночь у ВСУ обошлось без потерь.
А вот оккупанты поплатились за нарушение режима "тишины". Разведка уверяет, что ответный огонь бойцов ВСУ ликвидировал 2 террористов, еще одного серьезно ранил.
Теги: Донбасс, разведка, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
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