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Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"

24.11.2018 17:01
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Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"

Оккупация добивает экономику России. Один из известнейших торгово-развлекательных центров Донецка "Декор-Донбасс" прекратил свое существование. О проблемах "Декор-Донбасса" рассказал в Twitter известный украинский журналист Денис Казанский со ссылкой на дончанина Михаила Евстафьева, передает "Диалог.UA".
"В "Декор-Донбасс" прекращено электроснабжение", - рассказал житель Донецка, уточнив, что после прихода на Донбасс "русского мира" с "освободителями" центр, в котором ранее кипела жизнь, вдруг стал нерентабельным.
"Очередное здание, бывшее украшением города, становится призраком или памятником обмана. Обманули нас", - пожаловался сепаратист.



Теги: Донецк, Донбасс, здание, обман, украшение
 
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