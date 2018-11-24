Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"

24.11.2018 17:01

Оккупация добивает экономику России. Один из известнейших торгово-развлекательных центров Донецка "Декор-Донбасс" прекратил свое существование. О проблемах "Декор-Донбасса" рассказал в Twitter известный украинский журналист Денис Казанский со ссылкой на дончанина Михаила Евстафьева, передает "Диалог.UA".

"В "Декор-Донбасс" прекращено электроснабжение", - рассказал житель Донецка, уточнив, что после прихода на Донбасс "русского мира" с "освободителями" центр, в котором ранее кипела жизнь, вдруг стал нерентабельным.

"Очередное здание, бывшее украшением города, становится призраком или памятником обмана. Обманули нас", - пожаловался сепаратист.