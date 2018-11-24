Главная / Новости / Донецкая область / Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"
Последние новости раздела
- В Мариуполе началась регистрация предпринимателей для участия в новогодней ярмарке22:31
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом22:09
- Пенсии для жителей ОРДЛО: Красный Крест предлагает помощь в решении вопроса21:50
- ВСУ взяли под свой контроль населенный пункт на Светлодарской дуге20:51
- Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ20:29
- В Донецкой области увеличилось количество вакансий20:11
- Ликвидирован боевик «ДНР» 1987 годя рождения19:31
- Их разлучила донбасская линия разграничения: история сестер17:57
- На блокпості бойовиків "ДНР" знову жахливі черги: Стоять по 12 годин17:17
- Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"17:01
Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"
24.11.2018 17:01
Оккупация добивает экономику России. Один из известнейших торгово-развлекательных центров Донецка "Декор-Донбасс" прекратил свое существование. О проблемах "Декор-Донбасса" рассказал в Twitter известный украинский журналист Денис Казанский со ссылкой на дончанина Михаила Евстафьева, передает "Диалог.UA".
"В "Декор-Донбасс" прекращено электроснабжение", - рассказал житель Донецка, уточнив, что после прихода на Донбасс "русского мира" с "освободителями" центр, в котором ранее кипела жизнь, вдруг стал нерентабельным.
"Очередное здание, бывшее украшением города, становится призраком или памятником обмана. Обманули нас", - пожаловался сепаратист.
Теги: Донецк, Донбасс, здание, обман, украшение
Читайте также:
- "Это план Кремля по превращению Украины в конфедеративное государство", - депутат Доний призвал украинцев серьезно отнестись к опасным фантазиям Захарченко о "Малороссии"
- Земфира споет в Донецке в конце апреля
- В день Крещения Руси в Херсонесе поставят 13-тонный колокол
- Донецкие милиционеры обсудили с польскими коллегами подготовку к Евро-2012 (ФОТО)
- Шок! Известный блогер, убив и расчленив жену, организовал ее поиск через соцсети
- Блохин вызвал трёх "горняков"
- В Мариуполе началась регистрация предпринимателей для участия в новогодней ярмарке22:31
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом22:09
- Пенсии для жителей ОРДЛО: Красный Крест предлагает помощь в решении вопроса21:50
- В ОБСЕ рассказали, куда боевики перебросили Грады21:12
- ВСУ взяли под свой контроль населенный пункт на Светлодарской дуге20:51
- Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ20:29
- В Донецкой области увеличилось количество вакансий20:11
- Ликвидирован боевик «ДНР» 1987 годя рождения19:31
- Их разлучила донбасская линия разграничения: история сестер17:57
- На блокпості бойовиків "ДНР" знову жахливі черги: Стоять по 12 годин17:17
- В Мариуполе началась регистрация предпринимателей для участия в новогодней ярмарке22:31
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом22:09
- Пенсии для жителей ОРДЛО: Красный Крест предлагает помощь в решении вопроса21:50
- В Дарницком районе Киева пенсионерка выбросилась из окна 9 этажа21:29
- В ОБСЕ рассказали, куда боевики перебросили Грады21:12
- ВСУ взяли под свой контроль населенный пункт на Светлодарской дуге20:51
- Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ20:29
- В Донецкой области увеличилось количество вакансий20:11
- Завтра вступают в силу новые законы о растаможке автомобилей на еврономерах19:52
- Ликвидирован боевик «ДНР» 1987 годя рождения19:31
- Много, но не эффективно: Тука рассказал, что делается для сохранения связей с жителями неподконтрольных территорий19:08
- «Они и мы». Кому выгодны и зачем создаются мифы о переселенцах?18:46
- «Идите работать, бандеровцы!»: как в Польше обманывают заробитчан18:22
- Горчица помогает бороться с простудными заболеваниями17:35
- Спасибо за Вашу службу и добро пожаловать в тюрьму15:24
- Ученые рассказали, когда фаст-фуд может быть полезен22:12
- Ученые назвали продукты, помогающие быстро уснуть18:49
- Врачи подсказали, какой алкогольный напиток может защитить от инсульта18:28
- Можно ли венчаться беременной: церковные приметы18:02
- Кто из знаков зодиака разбогатеет в 2019 году17:29
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Стало известно, что именно произошло на полигоне. ВИДЕО
- "Вонь невероятная", - Сеть всполошили кадры "гуманитарки", присланной Россией "братскому народу" Донбасса
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone
- Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили
- Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone