Ситуация в пунктах пропуска утром 24 ноября: огромные очереди и обледенение

24.11.2018 08:17

Сегодня, 24 ноября, у контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой области в очередях скопилось 135 авто.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме и открылись по графику осеннего периода, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 0/40;

«Марьинка» - 0/40;

«Новотроицкое» - 0/30;

«Гнутово» - 15/10.

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине поделились наблюдениями о ситуации с гражданским населением на блокпостах и контрольных пунктах въезда-выезда вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

Так, на КПВВ к северу от моста в Станице Луганской шесть женщин (в возрасте 65–80 лет) сообщили команде СММ, что для прохода в подконтрольные правительству районы приходится ожидать до четырех часов.

На блокпосте незаконных вооруженных формирований к югу от моста наблюдатели видели большое количество людей (около 1 000), стоявших в очереди в ожидании прохода в подконтрольные правительству районы.

Команда Миссии по-прежнему фиксирует наличие снега и обледенения на мосту и деревянных конструкциях, что являет опасность, передает avdeevka.city со ссылкой на последний отчет СММ ОБСЕ (опубликован вечером 23 ноября).

Напомним, что КПВВ «Станица Луганская» - единственный пункт пропуска, действующий у линии разграничения на Луганщине. Он – исключительно пешеходный. Двигаться гражданам приходится по деревянному мосту, разделяющему подконтрольную и неподконтрольную территории.

В том же отчете СММ сообщила, что на блокпосте на автодороге Н15 к востоку от н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка) группа из пяти женщин (в возрасте 30–80 лет) пожаловалась наблюдателям, что им пришлось ждать почти 10 часов для прохода через блокпост в подконтрольные правительству районы. Член незаконных вооруженных формирований рассказал команде Миссии, что пропускная способность блокпоста - 20 транспортных средств в час. Наблюдатели видели на блокпосте очередь из приблизительно 150 гражданских транспортных средств, ожидающих проезда в подконтрольные правительству районы.

Источник: avdeevka.city