Стало известно сколько человек задержали и не пропустили на КПВВ

24.11.2018 15:07

Представитель пресс-центра Объединенных сил (ОС) Алексей Жуганов сообщил сегодня, 24 ноября, новые данные о задержаниях на донбасских контрольных пунктах въезда-выезда и мобильных блокпостах, пишет avdeevka.city.

По словам Жуганова, за прошедшие сутки правоохранителями из состава Объединенных сил, которые несут службу на стационарных и мобильных блокпостах Донбасса, задержаны 7 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям, выявлено 30 административных правонарушений.

Контрольные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме.

«В пропуске через линию разграничения, по разным причинам, отказано 45-и лицам, - сообщил Алексей Жуганов. - Также, выявлено товаров с признаками контрабанды на общую сумму почти 250 тысяч гривен. Выявлено два факта использования поддельных документов и один - использования документов выданных оккупационными властями. Кроме того, зафиксирована одна попытка предоставление неправомерной выгоды пограничному наряду».