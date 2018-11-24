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Суд признал неправомерными действия Кабмина по делу о пенсиях для переселенцев
В общественной организации «Донбасс SOS» прогнозируют положительный результат в судебных спорах о невыплате пенсий переселенцам за прошлый период.
На основании постановления Кабинета министров № 335, украинское правительство должно разработать механизм выплаты пенсии людям, которым временно были «заморожены» выплаты. Однако до сих пор механизм не разработан, в связи с чем пенсионеры-переселенцы обращаются за защитой своих прав в суды. Юристы организации «Донбасс SOS» полагают, что суд встанет на сторону истцов, несмотря на то, что решение еще не вступило в законную силу и неизвестно будет ли Пенсионный фонд подавать апелляцию.
«Одно из самых свежих — решение Донецкого окружного административного суда от 12 ноября. В данном деле речь шла о невыплате сумм с июля 2016 по июнь 2018 года.
В решение суд фактически скопировал позицию указанную в нашем иске и однозначно указал, что: «.Аргументы представителя ответчика об отсутствии в настоящее время порядка выплаты пенсий за прошлый период, который должен разработать Кабинет Министров Украины, суд считает несостоятельными, поскольку Конституционный Суд Украины в своих решениях № 20-рп / 2011 от 26.12.2011 года и № 2 рп-99 от 02.03.1999 года выразил позицию, согласно которой Кабинет Министров Украины является органом, обеспечивающим проведение государственной политики в социальной сфере, уполномоченным принимать меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина и проводить политику в сфере социальной защиты населения.
«В то же время, по содержанию конституционных норм, Кабинет Министров Украины не наделен правом решать вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Верховной Рады Украины, так же как и принимать правовые акты, которые подменяют или противоречат законам Украины. ««, — цитирует решение суда правозащитная организация.
Источник: donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, Конституционный суд, Кабмин, Верховная Рада, переселенцы, ВПЛ, пенсии
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