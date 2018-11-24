- В Мариуполе началась регистрация предпринимателей для участия в новогодней ярмарке22:31
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом22:09
- Пенсии для жителей ОРДЛО: Красный Крест предлагает помощь в решении вопроса21:50
- ВСУ взяли под свой контроль населенный пункт на Светлодарской дуге20:51
- Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ20:29
- В Донецкой области увеличилось количество вакансий20:11
- Ликвидирован боевик «ДНР» 1987 годя рождения19:31
- Их разлучила донбасская линия разграничения: история сестер17:57
- На блокпості бойовиків "ДНР" знову жахливі черги: Стоять по 12 годин17:17
- Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"17:01
В Донецкой области увеличилось количество вакансий
Число безработных, которые зарегистрированы в центрах занятости в Донецкой области, составляет 10,7 тысяч человек по данным на конец ноября текущего года. Это на 8,7% меньше, чем в конце сентября текущего года.
Об этом сообщает Главное статистическое управление в регионе, передает zi.dn.ua.
Из общего количества безработных примерно 65,4% составляют женщины. Еще 33,7% - молодые люди в возрасте до 35 лет.
Таким образом, уровень безработицы в области конце октября текущего года составляет 0,4% трудоспособного населения.
Количество вакансий, которые были заявлены работодателями в областную службу занятости, в конце октября 2018 года составило 2,4 тысяч единиц, что на 11% больше, чем в конце сентября 2018 года, и на 64% больше, чем в конце октября 2017 года.
При содействии государственной службы занятости в январе–октябре 2018 года было трудоустроено 15,5 тыс. человек, или 40,1% граждан, которые имели статус зарегистрированного безработного в этом периоде.
Теги: Донбасс, Донецкая область, вакансии, работа, безработица, увеличение, служба занятости
- Вакансии есть - от самых обычных до экзотических!
- Вакансий немного, работы - еще меньше
- Донецкий центр занятости предлагает почти две тысячи вакансий
- Краматорск остро нуждается в рабочих
- В Донецкой области на одно рабочее место претендуют 10 человек
- Винницкие охранники заменили волновахцев, которых выгнали с родного предприятия
- В Мариуполе началась регистрация предпринимателей для участия в новогодней ярмарке22:31
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом22:09
- Пенсии для жителей ОРДЛО: Красный Крест предлагает помощь в решении вопроса21:50
- В ОБСЕ рассказали, куда боевики перебросили Грады21:12
- ВСУ взяли под свой контроль населенный пункт на Светлодарской дуге20:51
- Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ20:29
- В Донецкой области увеличилось количество вакансий20:11
- Ликвидирован боевик «ДНР» 1987 годя рождения19:31
- Их разлучила донбасская линия разграничения: история сестер17:57
- На блокпості бойовиків "ДНР" знову жахливі черги: Стоять по 12 годин17:17
- В Мариуполе началась регистрация предпринимателей для участия в новогодней ярмарке22:31
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом22:09
- Пенсии для жителей ОРДЛО: Красный Крест предлагает помощь в решении вопроса21:50
- В Дарницком районе Киева пенсионерка выбросилась из окна 9 этажа21:29
- В ОБСЕ рассказали, куда боевики перебросили Грады21:12
- ВСУ взяли под свой контроль населенный пункт на Светлодарской дуге20:51
- Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ20:29
- В Донецкой области увеличилось количество вакансий20:11
- Завтра вступают в силу новые законы о растаможке автомобилей на еврономерах19:52
- Ликвидирован боевик «ДНР» 1987 годя рождения19:31
- Много, но не эффективно: Тука рассказал, что делается для сохранения связей с жителями неподконтрольных территорий19:08
- «Они и мы». Кому выгодны и зачем создаются мифы о переселенцах?18:46
- «Идите работать, бандеровцы!»: как в Польше обманывают заробитчан18:22
- Горчица помогает бороться с простудными заболеваниями17:35
- Спасибо за Вашу службу и добро пожаловать в тюрьму15:24
- Ученые рассказали, когда фаст-фуд может быть полезен22:12
- Ученые назвали продукты, помогающие быстро уснуть18:49
- Врачи подсказали, какой алкогольный напиток может защитить от инсульта18:28
- Можно ли венчаться беременной: церковные приметы18:02
- Кто из знаков зодиака разбогатеет в 2019 году17:29
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Стало известно, что именно произошло на полигоне. ВИДЕО
- "Вонь невероятная", - Сеть всполошили кадры "гуманитарки", присланной Россией "братскому народу" Донбасса
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone
- Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили
- Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone