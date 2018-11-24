В Мариуполе началась регистрация предпринимателей для участия в новогодней ярмарке

24.11.2018 22:31

19 декабря вместе с главной городской елкой откроется новогодняя ярмарка. В этом году она разместится на месте фонтана. По кругу площадки установят 15 домиков. Именно столько предпринимателей смогут представить мариупольцам свою продукцию.

На ярмарке можно будет найти изделия hand made, новогодние пряники, глинтвейны, сувениры, уличную еду и разные сладости, сообщают местные журналисты, передает zi.dn.ua.

Онлайн-регистрация предпринимателей, желающих принять участие в ярмарке, стартовала 22 ноября. Она продлится до 5 декабря. После окончания регистрации будут отобраны ее участники.

Для участия необходимо заполнить google-форму, где нужно будет указать ассортимент продукции или меню. Месячная стоимость участия для фуд-кортов составит 10 тысяч гривень, а реализаторов hand made – 7,5 тысяч гривень.

Работать ярмарка будет по графику: в будни с 15:00 до 21:00, а в выходные и праздничные дни с 12:00 до 22:00. В новогоднюю ночь с 18:00 и до пяти утра. Функционировать ярмарка будет до 19 января.

Напомним, что в прошлом году новогоднюю ярмарку в Мариуполе устроили впервые. Тогда рядом с торговыми точками установили домик Деда Мороза, сцену и качели. В этом году изюминкой ярмарки станет инсталляции в центре фонтанной площадки. Здесь установят башню с часами.