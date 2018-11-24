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В сети показали фото улыбчивого боевика ДНР, ликвидированного на Донбассе
24.11.2018 10:01
На Донбассе 20 ноября ликвидировали боевика так называемой ДНР Александра Колесникова.
Об этом сообщается в одном из сепаратистских пабликов, передает apostrophe.ua.
Боевик родился 8 июня 1987 года в Горловке Донецкой области. Имел псевдоним "Александр Волах".
В августе 2016 года бвл занесен в базу "Миротворца".
Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, фото, ДНР, соцсети
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