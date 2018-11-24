"Вонь невероятная", - Сеть всполошили кадры "гуманитарки", присланной Россией "братскому народу" Донбасса

24.11.2018 16:16

Россия, по всей видимости, использует Донбасс для утилизации просроченных товаров. Кадры с содержимым последнего "гумконвоя" РФ повергли соцсети в ступор. Новостями о российской "гуманитарке" поделился в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA". Военный обнаружил в Сети пост жительницы оккупированной Горловки, в которой та жаловалась на российскую "гумпомощь".

"Вчера получила "гуманитарку". Пришла домой, открыла и не поняла… Из коробки воняло чем-то непонятным. Приглядевшись, обнаружила, что коробка погрызена мышами, банки с мясным пюре вздутые, пустые и облеплены какими-то то ли жучками, то ли личинками… Вонь стоит невероятная. Половина этих жучков дохлые, облепили все банки", - рассказала горловчанка, приложив жуткие фото российской "гуманитарной помощи".

Штефан, комментируя пост, подчеркнул, что такая "гуманитарка" демонстрирует истинные чувства россиян к "братскому народу" Донбасса. "С наилучшими пожеланиями жителям Донбасса от волнующихся за их судьбу россиян. Гуманитарная помощь "высокого" качества, которую уже не один день обсуждают благодарные жители, именно те, кто звал к себе "русский мир", - подчеркнул офицер ВСУ.