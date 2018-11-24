Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ВСУ превратили в "груз 200" боевиков "батальона Прилепина": идентифицированы 2 ликвидированных террориста

24.11.2018 11:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ВСУ превратили в "груз 200" боевиков "батальона Прилепина": идентифицированы 2 ликвидированных террориста

В Сети опознали двух террористов "ДНР", ликвидированных при столкновении с ВСУ на Донбассе.

Оба умерли 20 ноября. О потерях в рядах гибридной армии РФ рассказал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".

Террористы простились с жизнью в минувший вторник, 20 ноября. Обстоятельства смерти 31-летнего Александра Колесникова с позывным Волох пока не ясны. Уроженец оккупированной Горловки был активным участником войны на Донбассе и высока вероятность, что его ликвидировали ВСУ.

О смерти 56-летнего Сергея Овчаренко информации больше. По данным "Миротворца", пособник оккупанта так и не оправился от ранения. "Вследствие подрыва БТР под Коминтерново ему раздробило пяточную кость с переломом тазобедренного сустава, получил множественные переломы ребер, компрессионный перелом позвоночника и контузию.

Лечился, но не долечился, 20.11.2018 г. преставился, не дождавшись какой-то операции", - поделились сведениями волонтеры. Известно, что орудовал террорист в печально известном и уже уничтоженном "батальоне Прилепина" (4-й РШБСН "ДНР" гибридной армии РФ).



Теги: Донбасс, ликвидация, ДНР, боевики, ВСУ, соцсети, РФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх