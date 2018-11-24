ВСУ превратили в "груз 200" боевиков "батальона Прилепина": идентифицированы 2 ликвидированных террориста

24.11.2018 11:58

В Сети опознали двух террористов "ДНР", ликвидированных при столкновении с ВСУ на Донбассе.

Оба умерли 20 ноября. О потерях в рядах гибридной армии РФ рассказал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".

Террористы простились с жизнью в минувший вторник, 20 ноября. Обстоятельства смерти 31-летнего Александра Колесникова с позывным Волох пока не ясны. Уроженец оккупированной Горловки был активным участником войны на Донбассе и высока вероятность, что его ликвидировали ВСУ.

О смерти 56-летнего Сергея Овчаренко информации больше. По данным "Миротворца", пособник оккупанта так и не оправился от ранения. "Вследствие подрыва БТР под Коминтерново ему раздробило пяточную кость с переломом тазобедренного сустава, получил множественные переломы ребер, компрессионный перелом позвоночника и контузию.

Лечился, но не долечился, 20.11.2018 г. преставился, не дождавшись какой-то операции", - поделились сведениями волонтеры. Известно, что орудовал террорист в печально известном и уже уничтоженном "батальоне Прилепина" (4-й РШБСН "ДНР" гибридной армии РФ).