Боевики «ДНР» на блокпостах умышленно создают очереди

25.11.2018 09:25

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах въезда-выезда с временно оккупированных территорий Донецкой области умышленно создают огромные очереди и не выпускают людей.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Очереди на блокпостах «ДНР» и российских оккупантов в последние дни значительно увеличились и стали большой проблемой для людей, вынужденных пересекать блокпосты. Боевики создают огромные очереди и вымогают с людей за проезд «круглые» суммы. Люди обратили внимание, что ситуация значительно ухудшилась после «выборов» главаря «ДНР».

Вот как описывают ситуацию люди, которым пришлось попасть в очереди на блокпостах:

«Задолбали блокпосты ДНР, спецом не налаживают свою работу и длительные очереди создают, чтоб побольше желающих проехать за НАГРАДУ было ....»,

«Второй день с 12 часов дня не успеваю проехать Еленовку. завтра в 5-30 пробовать поеду»,

«Установка для пограничной службы ясная, те кто едут в Украину не люди! Разъездились типо к врагам. Делайте с ними что хотите, вернее ничего не делайте. Чем больше стоят, тем хуже для них, и лучше для хозяев днр, больше будут на перевозчиках по 600 грн листать»,

«Доброе утро. Что с автоочередью на Никитовке»,

«Боюсь скоро ситуацию можно будет описать словами ЖОПА и ПОЛНАЯ ЖОПА… работнички...»,

«И не только на блокпостах...»,

«На Каргилле на выезд полный армагедон более 400 машин примерно 250 основная и, 150 льгота пеших человек 300. Добро пожаловать в аддд».