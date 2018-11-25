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Под Коминтерново погиб наемник «Карел»
25.11.2018 15:29
В зоне ООС от ранения в голову погиб член незаконных вооруженных формирований Андрейчиков Сергей Викторович, известный по позывному «Карел».
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил украинский блогер Necro Mancer, передает donpress.com.
Блогер отметил, что «Карел» был родом из Сортавалы, где родился 14/05/89. Как отмечают сослуживцы Андрейчикова, он погиб в районе Коминтерново 17/11/18 в результате попадания в голову.
Как стало известно, погибший наемник похоронен в Безыменном 22/11/18.
Теги: Донбасс, гибель, наемник, соцсети, Коминтерново, ООС
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