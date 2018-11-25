Пожар в "ДНР": пострадали дети

25.11.2018 21:28

В оккупированном Енакиево случился пожар в многоэтажном доме. Есть пострадавшие, среди которых дети.

Об этом сообщает так называемая пресс-служба "МЧС ДНР", передает tribun.com.ua.

Так, возгорание произошло в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Коммунистическая. Пострадали три человека, из них двое детей 2011 и 2013 г. р.

Отмечается, что огонь уничтожил оконный блок, мебель и вещи на площади 20 кв м. Причина пожара неизвестна.