- Пожар в бизнес-центре в Мариуполе: эвакуировано около 100 человек18:30
- В Донецке боевики «ДНР» начали тотальную проверку транспорта18:00
- Боевики РФ разгромлены на Донбассе, у "ДНР/ЛНР" минус 10 террористов17:42
- В ОРДЛО подразделения НВФ приведены в боевую готовность17:30
- Никто не захочет рисковать: оккупированному Донбассу дали печальный прогноз, ОРДЛО обречены - подробности16:49
- Ходаковский призвал "ДНР" готовиться к новой войне на Донбассе: наемник назвал дату16:30
- Боевиков «ДНР» срочно перевели на казарменное положение15:45
- Армия РФ понесла колоссальные потери в смертоносных боях на Донбассе: счет убитых и раненых идет на десятки 10:03
- В зоне ООС 16 обстрелов за сутки: ранены двое бойцов ВСУ09:42
- Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность09:18
Предатели "сдавали" своих коллег: подполковник рассказал о тайной операции в Донецке в начале войны
Предатели, переходя на сторону боевиков, покупали их расположение, вливаясь в незаконные вооруженные формирования.
Об этом сообщает издание "Факты", ссылаясь на слова начальника Центрального отдела полиции Донецкой области подполковника полиции Сергея Бычина.
В начале российской оккупации Донбасса милиция начала эвакуацию оружия, чтобы оно не попало в руки оккупантов.
"Первый этап эвакуации оружия Донецкого горуправления милиции начали сразу после оккупации Славянска бандой российского работниа ФСБ Игоря Гиркина - там около 500 табельных "стволов" оказались у участников пророссийского митинга. Это было оружие из захваченных зданий горотделов милиции и СБУ", - сказал Бычин.
Также он отметил, что свои планы они с коллегами обсуждали в узком кругу.
"Свои планы мы обсуждали в узком кругу. Потому что единого мнения по поводу происходящих событий в Украине и на Донбассе в рядах правоохранителей не было. Некоторые сотрудники милиции переходили на сторону оккупантов. Но среди задействованных в нашей операции предателей не было. Вскоре руководители еще двух райотделов Донецка - Киевского и Куйбышевского - обратились к нам, сказав, что готовы участвовать", - заявил подполковника полиции.
По словам Бычина, руководители Ворошиловского, Ленинского, Калининского, Кировского, Петровского, Буденновского и Пролетарского райотделов Донецка заявили, что сами спрячут свой арсенал до лучших времен.
"В итоге подавляющая часть их табельного оружия на мирную территорию не прибыла. Как и личные дела многих сотрудников. Предатели, переходя на сторону боевиков, покупали их расположение, вливаясь в незаконные вооруженные формирования со "своим" оружием и ценной секретной информацией, например, о том, где находятся личные дела сотрудников милиции, не предавших присягу", - рассказал он.
Кроме этого, Бычин подчеркнул, что найти надежное место для хранения оружия трех подразделений милиции было непросто. В оружейных комнатах хранились несколько сотен пистолетов, десятки винтовок, карабинов, дымовых шашек и автоматов, тысячи патронов и изъятое оружие.
"Себе мы оставили лишь автоматы и пистолеты для оперативных выездов. Ведь в городе, где чуть ли не ежедневно под руководством провокаторов, засланных к нам из соседней страны, происходили массовые митинги, заканчивающиеся захватом административных зданий и потасовками, было опасно", - сказал он.
Работник полиции отметил, что позже удалось все же найти квартиру на окраине Донецка. Он поделился, что по одному пистолету с двумя комплектами боеприпасов сложили в пакеты. Каждый пакет получился примерно по килограмму весом. Затем погрузили их в мешки для круп.
"Вывозили оружие из горуправления, а также из Киевского и Куйбышевского райотделов ночью, подогнав легковые автомобили впритык к зданиям со стороны внутреннего двора. Следили, чтобы поблизости не было лишних глаз", - сказал Бычин.
По его словам, на квартире установили круглосуточное дежурство.
"После того как в начале мая 2014 года участники пророссийского митинга осадили здание городского управления милиции, мы убедились в том, что все сделали правильно. Сообщили зачинщикам штурма: наша оружейная комната пуста. В здание все участники митинга тогда не прорвались", - рассказал полицейский.
Он пояснил, что осенью 2014 года арсенал не забрали из оккупированного Донецка.
"Как оказалось, нам предстояло еще два этапа операции. После первой попытки штурма здания горуправления милиции мы поняли: оружие пора вывозить из Донецка. Понимали, что город в любой момент может постигнуть судьба Славянска, который с 12 апреля по 5 июля 2014 года был оккупирован. На трассах Донецкой области тогда уже начали появляться блокпосты боевиков", - поделился подполковник.
Он признался, что неподалеку от Донецка еще нашли хатку в неоккупированном селе. Груз провозили через блокпосты террористов, миновать которые было уже невозможно.
"Вперед шла пустая машина. Если она проезжала без проблем, в следующей вывозили часть оружия. Пришлось сделать несколько ходок. Боевикам показывали свои служебные удостоверения, общались с ними. Они укоряли нас в том, что мы не воюем, говорили: "Много людей уже приехали из России за вас воевать, а вы сидите сложа руки. Вам не стыдно?" Мы отвечали: "А с кем воевать? На нас никто не нападет. За что воевать? Вот "референдум" прошел, после которого, как говорили его устроители, Донбасс станет Россией. Но этого не произошло. Значит, или вы обманываете людей, или вас обманывают", - отметил он.
Полицейский рассказал, что общаться с захватчиками приходилось постоянно, так как они регулярно штурмовали административные здания и похищали людей, в том числе сотрудников милиции. Освобождать заложников удавалось только путем мирных переговоров или хитростью. Применение оружия милицией тогда могло стать сигналом к масштабной провокации.
"Когда мы завершили второй этап перемещения оружия, то поняли: если бы хватились на неделю позже, могли бы уже не успеть. Донецк с каждым днем все плотнее погружался в оккупацию. Вскоре "антимайдановцы" начали стрелять…", - рассказал Бычин.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, милиция, оружие, СБУ, ФСБ, Гиркин, оккупанты
- Служба безопасности "ПриватБанка" ищет "крысу" в своих рядах?
- В "ДНР" выкинут с "госслужбы" предателей Украины: Захарченко подписал указ об увольнении всех экс-СБУшников - источник
- Жители Донбасса добровольно сдали 470 "стволов"
- Прокуратура ищет террористов, угрожающих взрывами в Донецке
- В Донецкой области следователь милиции попался на крупной взятке
- В Харькове раскрыта еще одна агентурная сеть российской разведки: у задержанных изъяты носители информации и оружие
- Пожар в бизнес-центре в Мариуполе: эвакуировано около 100 человек18:30
- В Донецке боевики «ДНР» начали тотальную проверку транспорта18:00
- Боевики РФ разгромлены на Донбассе, у "ДНР/ЛНР" минус 10 террористов17:42
- В ОРДЛО подразделения НВФ приведены в боевую готовность17:30
- Никто не захочет рисковать: оккупированному Донбассу дали печальный прогноз, ОРДЛО обречены - подробности16:49
- Ходаковский призвал "ДНР" готовиться к новой войне на Донбассе: наемник назвал дату16:30
- Боевиков «ДНР» срочно перевели на казарменное положение15:45
- Концерт российских исполнителей в «ЛНР» обернулся скандалом14:31
- Армия РФ понесла колоссальные потери в смертоносных боях на Донбассе: счет убитых и раненых идет на десятки 10:03
- В зоне ООС 16 обстрелов за сутки: ранены двое бойцов ВСУ09:42
- Военное положение: Полный список прав, которые могут ограничить украинцам22:50
- Врачи объяснили, почему полезно рано просыпаться22:33
- Ни топлива, ни света, несчастья навалятся отовсюду: Ванга предрекла 2019 году нечеловеческие мучения21:48
- Субсидии в Украине по-новому: кто получит по 4 тыс. грн "на руки"21:30
- СМИ назвали области, в которых будет введено военное положение21:17
- Введение военного положения: Россия стягивает танки к украинской границе21:00
- Совбез ООН встал на сторону Украины, заблокировав фундаментальное предложение РФ, - подробности20:48
- Пьянство, женщины и деньги от Царева: боевик ДНР о неизвестных деталях захвата Донецка20:30
- Торговый центр Киева забросали дымовыми шашками: люди эвакуированы20:15
- Турчинов приказал готовиться к мобилизации20:00
- Врачи объяснили, почему полезно рано просыпаться22:33
- Супрун рассказала, в каком случае стоит отказаться от антибиотиков19:05
- Медики назвали семь полезных качеств вина13:30
- Как правильно постирать пуховик12:45
- Как нельзя пить чай: 10 важных чайных запретов08:45
- В каком месяце рождаются самые слабые и самые здоровые дети08:17
- Медики рассказали, как часто можно пить алкоголь07:45
- Много, но не эффективно: Тука рассказал, что делается для сохранения связей с жителями неподконтрольных территорий19:08
- «Они и мы». Кому выгодны и зачем создаются мифы о переселенцах?18:46
- «Идите работать, бандеровцы!»: как в Польше обманывают заробитчан18:22
- Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом
- Валю "кинули": в Макеевке безногую снайпершу "ДНР" Гамми выселяют из квартиры за долги
- "Вонь невероятная", - Сеть всполошили кадры "гуманитарки", присланной Россией "братскому народу" Донбасса
- Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ
- Предатели "сдавали" своих коллег: подполковник рассказал о тайной операции в Донецке в начале войны
- Где поминают путинских боевиков Донбасса: в РФ показали неожиданное место. ВИДЕО
- Кому достанется Донецк и чем Пушилин отличается от Захарченко. Как Киев вернет Донбасс? И главное - когда? ВИДЕО
- Пустая и заснеженная. В сеть выложили новое фото «Донбасс Арены»