Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пустая и заснеженная. В сеть выложили новое фото «Донбасс Арены»

25.11.2018 17:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пустая и заснеженная. В сеть выложили новое фото «Донбасс Арены»

В неподконтрольном Украине Донецке «национализированный» стадион «Донбасс Арена» переживает не самые лучшие времена.

Его свежие фотографии разместила в соцсети местная жительница, передает donpress.com.

Как видно снимках, газон стадиона полностью заснежен. Туда лишь иногда приходят немногочисленные экскурсии.

Напомним, стадион «Донбасс Арена» была открыта летом 2009 года. Ее вместительность составляет 52 667 зрителей.

До начала боевых действий он являлся домашним стадионом футбольного клуба «Шахтер».



Теги: Донецк, Донбасс, экскурсия, снег, Донбасс Арена, стадион, национализация, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх