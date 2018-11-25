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Пустая и заснеженная. В сеть выложили новое фото «Донбасс Арены»
25.11.2018 17:51
В неподконтрольном Украине Донецке «национализированный» стадион «Донбасс Арена» переживает не самые лучшие времена.
Его свежие фотографии разместила в соцсети местная жительница, передает donpress.com.
Как видно снимках, газон стадиона полностью заснежен. Туда лишь иногда приходят немногочисленные экскурсии.
Напомним, стадион «Донбасс Арена» была открыта летом 2009 года. Ее вместительность составляет 52 667 зрителей.
До начала боевых действий он являлся домашним стадионом футбольного клуба «Шахтер».
Теги: Донецк, Донбасс, экскурсия, снег, Донбасс Арена, стадион, национализация, соцсети
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