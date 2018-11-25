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"Путин презирает этих донбасских", - Латынина раскрыла истинные чувства президента РФ
Кремлю абсолютно безразличен оккупированный Донбасс. То, что сейчас происходит на этой территории, тому свидетельство.
Об истинном отношении Москвы к оккупированным территориям рассказала в своей программе на "Эхо Москвы" известная российская журналистка Юлия Латынина, передает "Диалог.UA".
Она обратила внимание на то, что после устранения главаря "ДНР" Александра Захарченко весь его награбленный за годы оккупации бизнес быстро перешел к людям олигарха Сергея Курченко. По ее мнению, именно этот факт говорит лучше всех о настоящем заказчике взрыва в "Сепаре". "Понятно, насколько Путин презирает этих донбасских... С одной стороны, он сначала отдал Донбасс на откуп Захарченко и не обращал внимания, что там происходит, ну, какой-то полный Хамас, какой-то полный Афганистан. Теперь он самоустранился в ситуации, когда эти люди выясняют свои отношения таким способом", - прокомментировала ситуацию Латынина. Журналистка подчеркнула, что это касается не только Донбасса, а вообще всех оккупированных Россией территорий: Южной Абхазии, Осетии и прочих. Сейчас на этих территориях, ставших "заложниками России", со слов журналистки, наблюдается абсолютно наплевательское отношение и к людям, и к бизнесу.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, бизнес, ограбление, оккупация, ДНР, Захарченко
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