С начала суток зафиксировано 5 обстрелов, в том числе — из минометов

25.11.2018 16:12

В течение прошедших суток было зафиксировано 7 нарушений режима тишины. Дважды противник применял запрещенное вооружение. Наши военнослужащие 6 раз открывали огонь в ответ.

Такую информацию обнародовал пресс-центр штаба ООС, передает donpress.com.

К огромному сожалению, во время боевых действий смертельное ранение получил один защитник Украины.

Луганское направление:

Здесь произошло 5 прицельных вражеских обстрелов.

По два раза, утром и вечером, под обстрелом находились подразделения Объединенных сил возле Крымского и Новолуганского. Там противник использовал пехотное вооружение и минометы. Сообщается, что под утро со стороны неподконтрольной Сентяновки было выпущено 11 мин калибра 82 мм в сторону защитников Крымского, а около 21:00 10 разрывов мин 120 калибра насчитали наши военнослужащие на позициях под Новолуганским.

Кроме того, днем, неприятель в течение почти часа вел огонь из автоматических и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов в районе Хутора Вольного.

Во всех случаях украинские военнослужащие подавляли активность подразделений НВФ, применяя разрешенное оружие.

Донецкое направление:

На этом участке зафиксировано 2 обстрела.

В частности, с 14:30 и в течение почти 50 минут со стороны неподконтрольной Саханки противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Лебединского.

Вечером из такого же типа гранатометов, а также стрелкового оружия были обстреляны наши опорные пункты вблизи Красногоровки.

Обстановка на сегодня, 25 ноября:

По состоянию на 11:00 насчитано уже 5 прицельных обстрелов.

Ночью состоялся непродолжительный обстрел наших позиций в окрестностях Попасной из стрелкового оружия.

После 09:00 неприятель выпустил 3 мины 120-го калибра, а также вел огонь из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов в сторону украинских военных в районе Троицкого.

Кроме того, примерно в это же время, разрывы 9 мин калибра 82 мм были зафиксированы возле поселка Малиновое.

Наши позиции в районе Майского были обстреляны из пулеметов крупного калибра.

На Донецком направлении со стороны неподконтрольной Ужовки по защитникам Водяного было выпущено 2 мины 82-го калибра.

Бойцы ВС Украины были вынуждены дважды открывать огонь в ответ.