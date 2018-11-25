Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Убит защитник Украины: двое российских наемников были ликвидированы мощным ответом ВСУ, трое ранены

25.11.2018 11:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Убит защитник Украины: двое российских наемников были ликвидированы мощным ответом ВСУ, трое ранены

Штаб операции Объединенных сил констатировал, что армия Украины и незаконные вооруженные бандформирования "ЛДНР" несут летальные потери на Донбассе.

В течение 24 ноября пророссийские боевики "ЛДНР" 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, передает "Диалог.UA".

Уточняется, что противник дважды применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Незаконные вооруженные формирования вели обстрелы оборонительных укреплений ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Новолуганское, Красногоровка, и Лебединское.

Оккупанты РФ вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К несчастью, один военнослужащий Объединенных сил был смертельно ранен противником.

По данным разведки, за прошедшие сутки, два боевика были уничтожены, еще три сепаратиста вооруженных формирований получили ранения.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх