Убит защитник Украины: двое российских наемников были ликвидированы мощным ответом ВСУ, трое ранены

25.11.2018 11:05

Штаб операции Объединенных сил констатировал, что армия Украины и незаконные вооруженные бандформирования "ЛДНР" несут летальные потери на Донбассе.

В течение 24 ноября пророссийские боевики "ЛДНР" 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, передает "Диалог.UA".

Уточняется, что противник дважды применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Незаконные вооруженные формирования вели обстрелы оборонительных укреплений ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Новолуганское, Красногоровка, и Лебединское.

Оккупанты РФ вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К несчастью, один военнослужащий Объединенных сил был смертельно ранен противником.

По данным разведки, за прошедшие сутки, два боевика были уничтожены, еще три сепаратиста вооруженных формирований получили ранения.