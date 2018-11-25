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Валю "кинули": в Макеевке безногую снайпершу "ДНР" Гамми выселяют из квартиры за долги
"Героиню" террористической "ДНР", террористку Валентину Гетмачук по кличке Гамми, потерявшую ногу и пальцы рук в бою, выселяют из квартиры.
Внимание на проблемы террористки Гетманчук обратил в Twitter известный украинский журналист Денис Казанский, передает "Диалог.UA".
Снайперша "ДНР" Гетманчук хорошо известна в Украине. Она в Сети неоднократно хвасталась убийствами украинских воинов. Но террористку настигла карма. В июне 2015 года она попала под обстрел ВСУ. Другой наемник прикрылся ею как щитом, в результате чего Гамми лишилась ноги и 6 пальцев рук.
После ранения террористка столкнулась с финансовыми проблемами. Оказалось, что безногая она стала не нужна "народной республике". Каких-то документов, подтверждающих ее "службу" в рядах "ДНР", не нашлось, и она осталась без средств к существованию. Теперь снайперша фактически оказалась на улице. Оккупанты отбирают у нее квартиру в Макеевке за долги по коммуналке.
"Воевала за то, чтобы Курченко мог отжать себе заводы и шахты Ахметова, а никчемный МММщик стал вождем Донбасса. Теперь никому не нужна, и не может даже за жилье заплатить", - прокомментировал новость Казанский.
Теги: Донбасс, Макеевка, инвалид, выселение, снайпер, обстрел, ДНР, ВСУ, долги
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