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Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть

25.11.2018 09:45
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Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть

Спустя 4 с половиной года оккупации жители Донецка разочаровались в "русском мире" и хотят обратно в Украину.

В соцсетях вызвало ажиотаж красноречивое фото из оккупированного Донецка, передает "Диалог.UA".

Новое фото из Донецка обнародовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан. Обнаружил его он на сепаратистском паблике. На фотографии запечатлен донецкий трамвай, на сидениях которого дончане написали о своем отношении к "ДНР" и "русскому миру". "ДНР" - сволочи и вооруженный сброд", "ДНР" - уроды", - вот такие надписи украшают общественный транспорт в террористической "республике".

Соцсети живо отреагировали на фото. Некоторые поддержали авторов надписи, не побоявшихся озвучить свое мнение о ситуации на Донбассе. Другие возмутились, что жители Донецка пустили к себе оккупанта, позволили уничтожить некогда современный и успешный регион.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, трамвай, фото, ДНР, соцсети, оккупанты
 
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