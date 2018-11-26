Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Никто не захочет рисковать: оккупированному Донбассу дали печальный прогноз, ОРДЛО обречены - подробности

26.11.2018 16:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Никто не захочет рисковать: оккупированному Донбассу дали печальный прогноз, ОРДЛО обречены - подробности

После освобождения ОРДЛО временно подконтрольный России Донбасс уже вряд ли будет иметь тот экономический уровень развития, который имел до 2014 года.

Такое неутешительное мнение в интервью "Апострофу" озвучил журналист Денис Казанский, передает "Диалог.UA". По мнению Казанского, мы уже не увидим тот Донбасс, который был ранее. Более того, кардинально исправить существующий ныне кризис в ОРДЛО вряд ли удастся.

"Думаю, от этого кризиса Донбасс в его нынешнем виде уже не оправится. Его уничтожили все эти провокаторы, которые призывали провести референдум, отделиться от Украины, эти все сепаратисты уничтожили Донбасс — они его главные враги. После этого все началось", - отметил журналист. По его словам, после освобождения оккупированных ныне частей Донецкой и Луганской областей перед Украиной встанет крупная проблема восстановления разрушенных Россией украинских территорий.

Ведь вряд ли крупные инвесторы рискнут вложить свои средства в разруху, тем более что многие специалисты давно выехали из ОРДЛО и вряд ли захотят вернуться в депрессивные и уничтоженные войной регионы. "Как развивать малый бизнес, когда те, кто был готов рискнуть, выехали и уже начали бизнес в другом месте? Как вообще привлечь туда инвесторов после всего, что случилось?

Кто захочет рисковать деньгами в таком регионе, если можно вложить те же деньги в условном Ужгороде?" – отмечает журналист. Напомним, сепаратисты с Донбасса ждут возвращения на восток Украины Януковича, который, по их мнению, должен возглавить "ДНР/ЛНР". Также известная блогер констатировала, что на Донбассе уже произошли необратимые изменения.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/business/165655_1543237359



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, оккупанты, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх