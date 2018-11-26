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Архив - Донецкая область

В Донецке боевики «ДНР» начали тотальную проверку транспорта

26.11.2018 18:00
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В Донецке боевики «ДНР» начали тотальную проверку транспорта

Сегодня с самого утра боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Донецке начали тотальную проверку транспорта на дорогах в центре города. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Сегодня с самого утра в центре временно оккупированного Донецка оккупационные «власти ДНР» устроили тотальную проверку всего транспорта. Некоторые дончане вяло предполагают, что кроме всего прочего боевики хотят получить как можно больше «штрафов» и т.д., чтобы «затариться» к «рождественским выходным».

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Донецк 08.05 д На Богдана при повороте с Артема торговцы полосатыми палочками. Всех подряд тормозят с Артема и со стороны Университетской»,

«Рождественских выходных в дыре буде много — надо успеть затариться?».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены. 



Теги: Донецк, Донбасс, проверка, ДНР
 
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