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Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность

26.11.2018 09:18
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Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность

Вооруженные Силы Украины приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Соответствующее распоряжение отдал начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения.

Все соединения и части ВСУ приведены в боевую готовность «полная.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, война, ВСУ
 
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