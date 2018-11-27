Боевики «ДНР» провели массовые задержания. Задержаны почти 300 человек

27.11.2018 13:51

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области провели массовые задержания. Задержаны 281 человек.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» и российские оккупанты с 23 по 25 ноября за нарушение комендантского часа задержали 281 гражданина.