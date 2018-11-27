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Боевики «ДНР» провели массовые задержания. Задержаны почти 300 человек
27.11.2018 13:51
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области провели массовые задержания. Задержаны 281 человек.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» и российские оккупанты с 23 по 25 ноября за нарушение комендантского часа задержали 281 гражданина.
Теги: Донбасс, комендантский час, задержание, ДНР, боевики, оккупанты
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