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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» провели массовые задержания. Задержаны почти 300 человек

27.11.2018 13:51
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Боевики «ДНР» провели массовые задержания. Задержаны почти 300 человек

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области провели массовые задержания. Задержаны 281 человек.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» и российские оккупанты с 23 по 25 ноября за нарушение комендантского часа задержали 281 гражданина.



Теги: Донбасс, комендантский час, задержание, ДНР, боевики, оккупанты
 
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