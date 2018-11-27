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"Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина
Почти сразу после фейковых "выборов" на Донбассе исчез из информационного пространства новый главарь "ДНР" ставленник Кремля Денис Пушилин.
О внезапном исчезновении Пушилина рассказал сепаратистский telegram-канал "Донецкий Абориген", передает "Диалог.UA".
"Где царь?” - задались вопросом сепаратисты, уточнив, что после "выборов" стало "тихо в народной, но победившей рассудок "республике"". И действительно, Пушилин как-то резко исчез из информационного пространства сразу после своей "инаугурации". Подконтрольные ему СМИ перестали "петь хвалебные оды" новому главарю. "Явите царя народу, негоже прятать от нас - холопов", - самокритично призвали сепаратисты. Они пожаловались, что не имеют теперь того, кому могу предъявить претензии за творимый на Донбассе беспредел. "И где обещанное сурковское Диво-Дивное, экономическое?" - поинтересовался "Донецкий Абориген".
Соцсети выступили со своими предположениями, куда мог исчезнуть Пушилин. Многие уверены, что он все еще не отошел от праздника по случаю своей "инаугурации". Другие не сомневаются, что и не отойдет.
Теги: Донбасс, выборы, инаугурация, исчезновение, ДНР, Пушилин, соцсети
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