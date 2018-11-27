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Архив - Донецкая область

Дончане поделились впечатлениями о россиянах, переехавших в Донецк

27.11.2018 14:52
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Дончане поделились впечатлениями о россиянах, переехавших в Донецк

Жители временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов рассказывают о появившихся в городе россиянах.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах появилось большое число россиян, которые переезжают на временно оккупированные территории Донетчины, привлеченные дешевизной недвижимости. Большинство приехавших – жители отдаленных сел. Многое у «понаехавших» дончан попросту пугает.

Вот что рассказывают дончане в соцсетях:

«От знакомого стоматолога донецкой поликлиники — таких неухоженных и гнилых зубов, как у «гостей города» он раньше даже у приезжающих из глухих сел не видел… Не лечатся, не протезируются… как правило — сразу на удаление… И лыбятся потом бежжубыми ртами....»,
«Правда Так и отличают местных от неместных»,
«От уже жлобяры-кугутяры»,
«Та фуууу....»,
«На днях была в одном весьма приличном магазине. Обратилась к продавцу-женщина лет 42.Когда она стала мне отвечать, я чуть в обморок не упала-передние зубы сверкали золотом. Мне кажется, в Украине такое можно видеть только у очень пожилых… Понаехавшая из раш. е… ней, очевидно...»,
«По поводу зубов-иметь золотые «фиксы», на виду, это уже давно моветон. Было модно в 70-х»,
«Не модно, а из-за неразвитости технологий протезирования в то время. Стиль совокстайл)»,
«Именно, что модно, на здоровые зубы ставили, спереди».



Теги: Донецк, Донбасс, россияне, поликлиника, стоматология, соцсети
 
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