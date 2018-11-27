Из-за невыносимых условий на блокпостах боевиков «ДНР» у людей отказывают почки

27.11.2018 15:48

Люди, вынужденные пересекать блокпосты «ДНР» и выстаивать невероятные очереди, теряют здоровье и начинаются нарушения в работе внутренних органов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированных территорий, вынужденные пересекать блокпосты боевиков»ДНР» и российских оккупантов, из-за многочасового стояния в очередях и отсутствия минимальных санитарно-гигиенических условий теряют здоровье. В день поездки люди стараются не есть и не пить, т.к. на блокпостах нет туалетов. В результате у людей отказывают почки.

Вот что рассказывают жители временно оккупированных территорий в соцсетях:

«Знакомая пенсионерка попала в больницу… что то с почками… Говорит, из-за пенсионных поездок это нее — за день до поездки пить жидкость переставала… чтоб в туалет не хотеть в дороге..»,

«Моя соседка на оборот живет в Украине, а сюда приезжает дом проверить, так вот она одевает себе памперс для поездки((».