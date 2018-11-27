- С 1 декабря КПВВ Донбасса перейдут на новый график работы22:31
- Мариуполь срочно готовится к штурму российской армии: защищать город от россиян вышли даже дети. ВИДЕО22:01
- «В любую минуту». Главари ОРДО ждут «наступления ВСУ»21:29
- Вооруженные боевики «ДНР» и «ЛНР» находят поводы не пропустить наблюдателей СММ ОБСЕ20:58
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина18:52
- НВФ сообщили о ликвидации беспилотника ВСУ под Горловкой18:21
- На оккупированные территории Донетчины из РФ въезжают тягачи и черные фургоны17:32
- У Путина сообщили, как военное положение скажется на ситуации на оккупированных территориях17:11
- Из-за невыносимых условий на блокпостах боевиков «ДНР» у людей отказывают почки15:48
- Дончане поделились впечатлениями о россиянах, переехавших в Донецк14:52
На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и от ВСУ и понесли серьезные потери
На Донбассе за минувшие сутки пророссийские боевики 18 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает segodnya.ua.
"Оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе – 7 раз с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями", – говорится в сообщении.
Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Свободный, Луганское, Южное, Верхнеторецкое, Опитне, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино. В частности, позиции в районе населенного пункта
Малиновое российские наемники обстреляли из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у хутора Свободного, Луганского, Опитного, Гнутово и Водяного велся огонь из минометов калибра 82 мм.
"В ходе боевых действий, легкие ранения получили два военнослужащих Объединенных сил. По данным разведки, трех боевиков российско-оккупационных войск прошедшие сутки уничтожено и еще трех – ранено", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
- Боевики ударили из запрещенного оружия: где на Донбассе было "жарко"
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружение и схлопотали "ответку" от ВСУ
- На Донбассе за сутки боевики 12 раз нарушили перемирие – штаб АТО
- Армия Украины теряет отважных защитников в зоне АТО: в Минобороны подтвердили гибель 29-летнего бойца ВСУ на Донбассе
- Пять часов жесткой схватки: в бою под Крымским четверо украинских воинов погибли, сдерживая натиск врага
- На Донбассе боевики получили "ответку" от ВСУ и понесли потери
- С 1 декабря КПВВ Донбасса перейдут на новый график работы22:31
- Мариуполь срочно готовится к штурму российской армии: защищать город от россиян вышли даже дети. ВИДЕО22:01
- «В любую минуту». Главари ОРДО ждут «наступления ВСУ»21:29
- Вооруженные боевики «ДНР» и «ЛНР» находят поводы не пропустить наблюдателей СММ ОБСЕ20:58
- На железнодорожной станции в Вознесеновке стоят более 100 вагонов19:54
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина18:52
- НВФ сообщили о ликвидации беспилотника ВСУ под Горловкой18:21
- На оккупированные территории Донетчины из РФ въезжают тягачи и черные фургоны17:32
- У Путина сообщили, как военное положение скажется на ситуации на оккупированных территориях17:11
- Из-за невыносимых условий на блокпостах боевиков «ДНР» у людей отказывают почки15:48
- С 1 декабря КПВВ Донбасса перейдут на новый график работы22:31
- Мариуполь срочно готовится к штурму российской армии: защищать город от россиян вышли даже дети. ВИДЕО22:01
- «В любую минуту». Главари ОРДО ждут «наступления ВСУ»21:29
- Вооруженные боевики «ДНР» и «ЛНР» находят поводы не пропустить наблюдателей СММ ОБСЕ20:58
- Стало известно, как будут работать мобильные операторы и "Укрпочта" во время военного положения в Украине20:25
- На железнодорожной станции в Вознесеновке стоят более 100 вагонов19:54
- В пунктах обмена валют резко подскочил доллар: назван новый курс19:23
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина18:52
- НВФ сообщили о ликвидации беспилотника ВСУ под Горловкой18:21
- Германия предлагает Украине доказать правоту своей версии событий в керченском проливе, а РФ — обеспечить проход кораблей17:48
- Медики назвали важные симптомы развития тромба11:31
- Врачи объяснили, почему полезно рано просыпаться22:33
- Супрун рассказала, в каком случае стоит отказаться от антибиотиков19:05
- Медики назвали семь полезных качеств вина13:30
- Как правильно постирать пуховик12:45
- Как нельзя пить чай: 10 важных чайных запретов08:45
- В каком месяце рождаются самые слабые и самые здоровые дети08:17
- Медики рассказали, как часто можно пить алкоголь07:45
- Много, но не эффективно: Тука рассказал, что делается для сохранения связей с жителями неподконтрольных территорий19:08
- «Они и мы». Кому выгодны и зачем создаются мифы о переселенцах?18:46
- Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина
- Валю "кинули": в Макеевке безногую снайпершу "ДНР" Гамми выселяют из квартиры за долги
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом
- "Вонь невероятная", - Сеть всполошили кадры "гуманитарки", присланной Россией "братскому народу" Донбасса
- Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"
- Предатели "сдавали" своих коллег: подполковник рассказал о тайной операции в Донецке в начале войны
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ
- Где поминают путинских боевиков Донбасса: в РФ показали неожиданное место. ВИДЕО
- Кому достанется Донецк и чем Пушилин отличается от Захарченко. Как Киев вернет Донбасс? И главное - когда? ВИДЕО