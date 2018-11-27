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На оккупированные территории Донетчины из РФ въезжают тягачи и черные фургоны
Через временно неконтролируемы пункты пропуска на границе с РФ на территорию временно оккупированных территорий Донецкой области въезжают тягачи и черные фургоны в сопровождении «полиции ДНР».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 25 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «23 ноября, осуществляя мониторинг в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Успенка в течение приблизительно 1,5 часа, команда Миссии видела, что в Украину въехали 29 автомобилей, 4 грузовика с кузовами-фургонами, 1 тягач с прицепом, 2 грузовых фургона и 2 черных фургона, проезжавших в сопровождении автомобиля с надписью «полиция ДНР». Наблюдатели также видели, что из Украины выехали 3 автобуса, 22 автомобиля, 7 грузовых трейлеров, а также 4 коммерческих грузовых фургона».
В этот же день в пункте пропуску на границе возле Успенки наблюдатели видели, что из Украины выехали 23 транспортных средства, 1 автоцистерну для перевозки топлива, 1 автобус и 4 тентованных грузовика. Члены патруля Миссии также отметили, что в Украину въехали 8 автомобилей».
Теги: Донбасс, полиция, граница, фургон, ОБСЕ, автомобиль, ДНР, пункты пропуска, РФ
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