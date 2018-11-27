Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

НВФ сообщили о ликвидации беспилотника ВСУ под Горловкой

27.11.2018 18:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
НВФ сообщили о ликвидации беспилотника ВСУ под Горловкой

Подразделения НВФ в районе поселка Доломитное, расположенного под неподконтрольной Украине Горловкой якобы ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат с зажигательными боеприпасами на борту.

Об этом сегодня сообщил так называемый «начальник пресс-службы Управления Народной милиции» Даниил Безсонов, передает donpress.com.

Представитель «силовых структур республики» сообщил»:

«Очередной такой аппарат был уничтожен нами вчера в районе населенного пункта Доломитное на горловском направлении. При этом, БЛА нес на себе зажигательные боеприпасы, которые при его ликвидации спровоцировали вспышку».



Теги: Донбасс, Горловка, милиция, ликвидация, боеприпасы, беспилотник, НВФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх