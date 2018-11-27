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С 1 декабря КПВВ Донбасса перейдут на новый график работы
27.11.2018 22:31
С 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях перейдут на новый график работы – с 08:00 до 17:00 (время киевское).
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, передают novosti.dn.ua.
Речь идет о КПВВ на автомобильных дорогах:
• дорожный коридор «Стаханов – Золотое – Горное – Лисичанск» – КПВВ «Золотое»;
• дорожный коридор «Горловка – Бахмут» – КПВВ «Майорское»;
• дорожный коридор «Донецк – Курахово» – КПВВ «Марьинка»;
• дорожный коридор «Донецк – Мариуполь (через Мариуполь)» – КПВВ «Новотроицкое»;
• дорожный коридор «Новоазовск – Покровск – Талаковка -Мариуполь» – КПВВ «Гнутово» (с. Пищевик)
• дорожный коридор «Станица Луганская – Счастье – Новоайдар» – КПВВ «Станица Луганская».
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, график, декабрь, пункты пропуска, КПВВ, ООС
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