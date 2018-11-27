Ситуация в пунктах пропуска утром 27 ноября

27.11.2018 08:49

Сегодня, 27 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда открылись по осенним графиком и работают в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Во вторник утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 0/50;

«Марьинка» - 0/50;

«Новотроицкое» - 30/45;

«Гнутово» - 20/20.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада на своем экстренном заседании поддержала указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в Украине с 28 ноября на 30 суток.

Территория, на которой будет введено военное положение охватывает Винницкую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую, Донецкую, Херсонскую области и внутренние воды Азовского и Черного морей.

Введение военного положения в Украине не повлияет на процедуру пересечения контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе , уверяет народный депутат Наталья Веселова.