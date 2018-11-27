«В любую минуту». Главари ОРДО ждут «наступления ВСУ»

27.11.2018 21:29

Активизация боевых действий в Донбассе может начаться в любой момент.

Об этом заявил «глава представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, передает donpress.com.

По его словам, на данный момент ситуация вдоль всей линии соприкосновения остается стабильно напряженной, в связи с чем «активизация боевых действий может начаться в любую минуту». Также, Якубов добавил, что сейчас подразделения НВФ якобы фиксируют «усиление группировки войск и стягивание техники ВСУ вдоль всей линии фронта».

Кроме того, он добавил:

«Все эти факты свидетельствуют о том, что политическое и военное руководство Украины не придерживаются мирного урегулирования конфликта».