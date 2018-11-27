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Архив - Донецкая область

Воняет химикатами. Жители Горловки жалуются на ужасное качество воды

27.11.2018 08:11
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Воняет химикатами. Жители Горловки жалуются на ужасное качество воды

Жители Центрально-Городском района неподконтрольной Украине Горловки в социальных сетях сообщают, что в последнее время водопроводная вода из крана имеет устойчивый запах канализации, а некоторые горожане сообщают о запахе химикатов.

Об этом сообщает новостной портал города со ссылкой на местных жителей, передает donpress.com.

По словам горловчан похожая ситуация с водой отмечается и в Калининском районе города. Также, некоторые пользователи уточняют, что после употребления такой воды, горожане страдают кишечными расстройствами.

Жители города боятся купать в такой воде детей и планируют покупать бутылированную воду даже для принятия ванны.

При этом горожане жалуются, что местные коммунальщики никаких нарушений в качестве питьевой воды не видят.



Теги: Донбасс, Горловка, запахи, вода, канализация, коммунальщики, соцсети
 
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