Боевики «ДНР» без объяснения причин запрещают проезд наблюдателям СММ ОБСЕ

28.11.2018 16:00

Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области без объяснения причин запрещают проезд наблюдателям СММ ОБСЕ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 26 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«На блокпосте к северу от н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя), в районе недалеко от границы с Российской Федерацией, два вооруженных члена вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде в южном направлении».