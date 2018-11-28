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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» без объяснения причин запрещают проезд наблюдателям СММ ОБСЕ

28.11.2018 16:00
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Боевики «ДНР» без объяснения причин запрещают проезд наблюдателям СММ ОБСЕ

Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области без объяснения причин запрещают проезд наблюдателям СММ ОБСЕ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 26 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«На блокпосте к северу от н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя), в районе недалеко от границы с Российской Федерацией, два вооруженных члена вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде в южном направлении».



Теги: Донбасс, запрет, ОБСЕ, ДНР, боевики
 
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