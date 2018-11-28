Боевики «ДНР» перемещают «Грады», «Гвоздики» и другое тяжелое вооружение

28.11.2018 14:45

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области перемещают тяжелое вооружение «Грады», гаубицы и противотанковые пушки. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 26 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«В неподконтрольные правительству районы Донецкой области за соответствующими линиями отвода замечены 11 реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм), 9 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и 10 противотанковых пушек (МТ-12 «Рапира», 100 мм) по-прежнему отсутствовали».