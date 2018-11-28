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Архив - Донецкая область

Донбасс: пенсионеров-переселенцев незаконно заставляют страховаться

28.11.2018 21:00
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Донбасс: пенсионеров-переселенцев незаконно заставляют страховаться

В Донецкой и Луганской областях в отделениях «Ощадбанка» системно нарушают процедуру прохождения переселенцами идентификации. Пенсионерам навязывают платные банковские услуги, в частности - обязательное страхование.

Об этом в ходе международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» рассказала координатор по адвокации БФ «Право на защиту» Дарина Толкач, сообщает dnews.dn.ua

Правозащитники уверяют, что обращались с этими проблемами в «Ощадбанк», но не получили ответа на свои запросы.

«У нас была договоренность, что банк будет реагировать на такие вещи. Но эти нарушения системные. Мы видим эти нарушения во всех отделениях Донецкой и Луганской областей, - сообщила Толкач. - Более того, страхование пенсионеров в Донецкой и Луганской области каким-то образом связано со страхованием "от случаев выезда на неподконтрольную территорию", как это объясняют сотрудники банка. Поэтому хотелось бы детального объяснения, что это за страхование, и насколько оно соответствует законодательству и процедуре идентификации в целом».

Заместитель директора Департамента электронной коммерции и платежных средств АО «Ощадбанк» Дмитрий Баштовой подтвердил, что руководству финансового учреждения было известно о случаях навязывания пенсионерам-переселенцам платных услуг сотрудниками отделений. «Сотрудники пытались навязать пенсионерам продажу тех или иных страховых полисов. С нашей стороны были проведены необходимые мероприятия, чтобы этого не происходило, - уверяет он. - Если ВПЛ нужно пройти идентификацию, никакой дополнительной платы, никакого полиса страхования, либо какой-то еще банковской или небанковской услуги банк ему навязать не может, и не должен. Я бы хотел узнать об этих случаях».

Баштовой пообещал правозащитникам оперативную коммуникацию со стороны «Ощадбанка» для быстрого реагирования на подобные нарушения со стороны сотрудников финансового учреждения.

«Нам очень важно понимать, где произошло, и что произошло. Тогда мы сможем сделать эффективную коммуникацию и нивелировать такой подход к обслуживанию пенсионеров», – добавил представитель «Ощадбанка».

 

Источник: http://avdeevka.city 



Теги: Донбасс, пенсионер, Авдеевка, страхование, переселенцы
 
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