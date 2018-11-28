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Как будут работать школы и детские сады в условиях военного положения – подробности
Глава Министерства образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала о том, как изменится работа учебных заведений в Украине после введения военного положения. Она сказала, что график работы может измениться, если военные администрации воспользуются своим положением.
Власти позаботятся о том, чтобы у соответствующих государственных объектов был усиленный режим охраны. Сюда входят все образовательные учреждения. Также власти в праве использовать имущество и электроэнергию школ и детских садиков, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на "Судебно-Юридическую газету Украины".
Об этой информации рассказала глава Министерства образования и науки Украины Лилия Гриневич. Она в свое время сказала представителям институтов образования. Гриневич рассказала, что каждому директору нужно прежде всего сохранять спокойствие, а не паниковать из-за военного режима.
Также Гриневич сказала, что график работы вышеупомянутых заведений в ближайшее время не поменяется. Тем не менее расписание работы может быть изменено, если в регионах учредятся военные администрации.
Они могут не только устанавливать усиленный режим охраны, но еще и оказывать прямое влияние на кадровую политику. Также они уполномочены вводить комендантский час, о котором должны заранее сообщить. Напомним, Порошенко сегодня рассказал о том, почему понадобилось вводить военное положение в Украине. Турчинов же сообщал, что военное положение уже было введено 26 ноября 2018 года.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, школа, детсад, военное положение
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