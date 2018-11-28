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Архив - Донецкая область

Мариуполю выделили более 5 миллионов на жилье для переселенцев

28.11.2018 20:44
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Мариуполю выделили более 5 миллионов на жилье для переселенцев

Государство выделило более 5 млн грн на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Мариуполе (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Также сообщается, что в ходе XXXVII сессии городского совета VII созыва депутаты внесли изменения в программу социально-экономического развития на 2018 год, в частности, утвердили выделение средств из государственного и местного бюджетов на приобретение жилья для ВПЛ.

Так, Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) выделено 5 млн 230 тыс. грн на приобретения квартир для обеспечения временным жильем ВПЛ. «В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины, Мариуполь должен внести свою часть софинансирования – сумму 5 млн 230 тыс. грн для обеспечения жильем ВПЛ», – сообщил директор департамента по вопросам экономики Евгений Бодягин.

Депутаты проголосовали за внесение изменений в Программу социально-экономического развития на 2018 год.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, жилье, переселенцы
 
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