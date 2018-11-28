Стало известно, что будет с Луганской областью в связи с введением военного положения

28.11.2018 17:29

Никаких изменений в жизни рядовых граждан, подконтрольной территории Луганской области, не произойдет.

В этом заверил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Филь, передает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, что Кремлю не понравилось решение Киева о введении в Украине военного положения. Премьер-министр РФ даже разразился угрозами.

По его словам, многие в регионе пытаются распускать недостоверные сведения, по этой причине он призывает искать информацию только в официальных источниках.

Филь уверяет, что никаких проблем с обеспечением, продовольствием, запасами продуктов питания в связи с введением военного положения не наблюдается. Положение абсолютно стабильное, социальные выплаты пенсионерам и рабочим проходят в стандартном режиме.

Он призвал всех жителей области адекватно оценивать ситуацию и не сеять панику. Отмечается, что многие жители области обеспокоены информацией о том, что будут закрываться пункты пропуска, через которые можно попасть на неподконтрольную территорию Украины, однако глава гособладминистрации уверяет в обратном.

На данный момент пропускной пункт в Станице работает в стандартном режиме. 26 декабря военное положение в 10 областях Украины будет полностью прекращено. Об этом Гройсман сообщил журналистам на совещании правительства. Порошенко рассказал, почему срочно потребовалось военное положение.



Источник: www.dialog.ua