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В «ДНР» «потеряли» главаря Дениса Пушилина
Жители временно оккупированной территории Донецкой области «потеряли из виду» нового главаря «ДНР» Дениса Пушилина. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области обратили внимание, что уже около недели новый главарь «ДНР» Денис Пушилин не показывается на публичных мероприятиях. Его не показывают в передачах пропагандистских каналов, подконтрольных оккупационным «властям ДНР». О нем почти не пишут на подконтрольных «ДНР» пабликах и в «СМИ».
Перед этим Пушилина показывали по телевидению несколько раз за день, а паблики и «СМИ» пестрили статьями и заметками о нем или «интервью» с ним.
К паузе жители временно оккупированных территорий отнеслись к отсутствию Пушилина с иронией. Вот что они пишут в соцсетях:
«Дениску в дыре потеряли? «Где царь?»©»,
«Тихо стало в Народной то, победившей рассудок Республике, пропали с обзору лица первые, не видать и солнцеликого Пушилина в чудоящике, может случилось что? Явите царянароду, негоже прятать от нас – холопов. При захарченко хоть был ответственный, один Захарченко — за всю Республику. А сейчас с кого спрашивать будем, куда идем? Когда дойдем? И где обещанное сурковское Диво-Дивное, экономическое?»,
«Издает указ об отмене ВП в донецкой и луганской областях»,
«Высиживает что ли?)»,
«Вылизывает»,
«У сцаря 5 точка сжалась в виду всей шумихи. ждет аудиенции в кремле. а там сейчас не до него. Вот и решил переждать»
«Празднует наверное до сих пор. Шутка ли, царем стал».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, ДНР, боевики, Пушилин, ОРДО
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