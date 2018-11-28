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В Донецке «заминировали» здание Донецкой ОГА
Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» ведут «разминирование» здания Донецкой ОГА, где теперь размещается «парламент ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» окружили здание Донецкой ОГА, в котором теперь размещается «парламент ДНР». Здание, якобы, «заминировано». Вот что сообщают дончане в соцсетях:
«Донецк 11.21 ДФ Здание местного «пЫрламЭнта» на бульваре оцеплено, патрули по периметру усилены, около фасада и во дворе замечены бусики с надписью «Разминирование»»,
«Ой..«роблять з себе жертв нападу хунти»?!.. чи такі ж кремлю треба відволікти увагу від моряів наших новою гостЄвою подачкою до кАбзона?!..»,
«Видимо, дениска из-за поребрика домой возвращается)»,
«З новими вказівками?»,
«С вазелином))»,
«А где в Донецке парламент? В ОДА?».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, ДНР, заминировано, ОГА
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- Стало известно, что будет с Луганской областью в связи с введением военного положения17:29
- Боевики «ДНР» без объяснения причин запрещают проезд наблюдателям СММ ОБСЕ16:00
- ГПСУ приведена в полную боевую готовность: организован усиленный контроль на границе15:31
- В ЛНР на границе с РФ прекращено движение15:15
- Боевики «ДНР» перемещают «Грады», «Гвоздики» и другое тяжелое вооружение14:45
- СЦКК сообщает о накоплении вооружения боевиков в районе Станицы Луганской14:15
- В Донецке «заминировали» здание Донецкой ОГА13:35
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