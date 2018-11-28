В Макеевке лечить зубы можно только после посещения «военкомата»

28.11.2018 08:08

На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные «власти ДНР» пытаются любыми путями «затянуть» людей в «военкоматы». Во временно оккупированной Макеевке потенциальных «военнообязанных» ищут в стоматологиях. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области рассказывают, что оккупационные «власти ДНР» пытаются всеми возможными путями затянуть потенциальных «военнообязанных» в военкоматы. Во временно оккупированной Макеевке дошло до того, что посетить стоматолога «военнообязанные» могут только после посещения «военкомата». Впрочем, не уточняется, касается ли это врачей и медсестер, которые также считаются «военнообязанными». В этом случае зубы в Макеевке лечить будет некому.

Вот что рассказывают макеевчане в соцсетях:

«Макеевка Сегодня на дверях стоматологии объявление: «Всем военнообязанным срочно явиться в военкомат»»,

«Не время зубы чинить».

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