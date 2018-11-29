Горловчанка, пережившая плен "ДНР": "Хочу, чтоб РФ не приходила в мой дом, чтоб никому не надо было умирать"

29.11.2018 17:32

Что бы там ни было, а Донбасс для людей, выехавших оттуда из-за войны, навсегда останется незаживающей раной и неутихающей болью.

Такова суть поста, размещенного в Twitter пользователем Экс-горловчанка, и комментариев к нему, передает "Диалог.UA".

"Хочу свою микроволновку и пластиковые окна, транспорт в двух шагах в любую сторону... Думала, уже забыла, ан нет", - поделилась своей болью женщина, выжившая в плену у террористов и покинувшая родной город из-за прихода "русского мира".

Другие пользователи в комментариях тоже писали, что годы, проведенные на Донбассе, годы, когда ты долго там жил, так просто не вычеркнешь из биографии, из жизни. Для многих это время молодости, любви, свершений, рождения и взросления детей, собственного становления как личности.

В комментариях люди преимущественно с пониманием воспринимали тоску и боль автора поста. Кто-то пытался утешать женщину, писали, что, пережив многое, она смогла и сама выбраться, и все ее родные и близкие живы-здоровы. А это очень и очень существенно.

Тем не менее, люди признавали и то, что отнятая "русским миром" часть жизни (для многих – лучшая и самая продуктивная) и полученные взамен невзгоды, депрессии, тоска, боль и ностальгия повод никогда не забывать и тем более не прощать Кремлю эту "братскую помощь".

"Будешь забывать, потом снова придешь к этому, и так по кругу, проверено", "Да, понимаю тебя! Сам порой сильно тоскую. Хочется прикоснуться к родным вещам", - отвечают автору поста.