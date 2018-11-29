- В «ДНР» повышают цены на хлеб19:23
- Линия соприкосновения на Донбассе за минувшие сутки оказалась непреодолимой для 34 человек18:52
- Горловчанка, пережившая плен "ДНР": "Хочу, чтоб РФ не приходила в мой дом, чтоб никому не надо было умирать"17:32
- Боевиков «ДНР» уличили в погрузке ящиков с боеприпасами возле границы с РФ16:29
- В Донецке задержан мужчина, угрожавший взорвать гранату в магазине16:08
- Через неконтролируемые пункты пропуска на границе в РФ едут грузовики с неизвестными грузами15:09
- Военное положение: как будет работать полиция в Донецкой области14:50
- Наблюдатели СММ ОБСЕ уличили боевиков «ДНР» в ведении обстрелов со стороны Горловки13:51
- На границе с Россией боевики загружали ящики с боеприпасами, - ОБСЕ13:09
- Красный Крест направил в ОРДЛО 500 тонн гумпомощи12:48
Горловчанка, пережившая плен "ДНР": "Хочу, чтоб РФ не приходила в мой дом, чтоб никому не надо было умирать"
Что бы там ни было, а Донбасс для людей, выехавших оттуда из-за войны, навсегда останется незаживающей раной и неутихающей болью.
Такова суть поста, размещенного в Twitter пользователем Экс-горловчанка, и комментариев к нему, передает "Диалог.UA".
"Хочу свою микроволновку и пластиковые окна, транспорт в двух шагах в любую сторону... Думала, уже забыла, ан нет", - поделилась своей болью женщина, выжившая в плену у террористов и покинувшая родной город из-за прихода "русского мира".
Другие пользователи в комментариях тоже писали, что годы, проведенные на Донбассе, годы, когда ты долго там жил, так просто не вычеркнешь из биографии, из жизни. Для многих это время молодости, любви, свершений, рождения и взросления детей, собственного становления как личности.
В комментариях люди преимущественно с пониманием воспринимали тоску и боль автора поста. Кто-то пытался утешать женщину, писали, что, пережив многое, она смогла и сама выбраться, и все ее родные и близкие живы-здоровы. А это очень и очень существенно.
Тем не менее, люди признавали и то, что отнятая "русским миром" часть жизни (для многих – лучшая и самая продуктивная) и полученные взамен невзгоды, депрессии, тоска, боль и ностальгия повод никогда не забывать и тем более не прощать Кремлю эту "братскую помощь".
"Будешь забывать, потом снова придешь к этому, и так по кругу, проверено", "Да, понимаю тебя! Сам порой сильно тоскую. Хочется прикоснуться к родным вещам", - отвечают автору поста.
Теги: Донбасс, война, Горловка, ДНР, переселенец, соцсети, РФ
- В Горловке начались разборки в стиле 90-х с бейсбольными битами
- В Горловке «МВД ДНР» чтоб задержать людей за нарушение комендантского часа имитируют «кражи»
- Жители Горловки на грани бунта из-за поведения пьяных боевиков «ДНР»
- В больницах Горловки массово увольняются медицинские работники
- Жители "ДНР" возмущены беззаконием боевиков Захарченко под Горловкой и неожиданно хвалят Украину
- Подростки в Горловке подорвались на необозначенном минном поле
- В «ДНР» повышают цены на хлеб19:23
- Линия соприкосновения на Донбассе за минувшие сутки оказалась непреодолимой для 34 человек18:52
- Горловчанка, пережившая плен "ДНР": "Хочу, чтоб РФ не приходила в мой дом, чтоб никому не надо было умирать"17:32
- Боевиков «ДНР» уличили в погрузке ящиков с боеприпасами возле границы с РФ16:29
- В Донецке задержан мужчина, угрожавший взорвать гранату в магазине16:08
- Через неконтролируемые пункты пропуска на границе в РФ едут грузовики с неизвестными грузами15:09
- Военное положение: как будет работать полиция в Донецкой области14:50
- Наблюдатели СММ ОБСЕ уличили боевиков «ДНР» в ведении обстрелов со стороны Горловки13:51
- На границе с Россией боевики загружали ящики с боеприпасами, - ОБСЕ13:09
- Красный Крест направил в ОРДЛО 500 тонн гумпомощи12:48
- В «ДНР» повышают цены на хлеб19:23
- Линия соприкосновения на Донбассе за минувшие сутки оказалась непреодолимой для 34 человек18:52
- Очередная ложь России: у Путина цинично опровергли блокировку прохода кораблей через Керченский пролив18:21
- Украинских моряков могут перевести в московское СИЗО, - адвокат17:48
- Горловчанка, пережившая плен "ДНР": "Хочу, чтоб РФ не приходила в мой дом, чтоб никому не надо было умирать"17:32
- В Украине ожидается сильный ветер и объявлено штормовое предупреждение17:11
- Курс доллара растет быстрее на востоке Украины, чем на западе16:50
- Боевиков «ДНР» уличили в погрузке ящиков с боеприпасами возле границы с РФ16:29
- В Донецке задержан мужчина, угрожавший взорвать гранату в магазине16:08
- Самолет-разведчик США 2 часа кружил над местом столкновения Украины и России на Азове - россияне возмущены15:52
- Судороги в ногах: лечение и профилактика21:37
- Правильно закончить 2018 год: известный экстрасенс рассказала, что нужно сделать каждому19:31
- Врачи рассказали об опасных последствиях сидячего образа жизни18:48
- 2019 год Желтой Свиньи: характеристика и особенности18:17
- Почему категорически нельзя, чтобы часы в доме стояли15:00
- К каким зависимостям склонны Знаки Зодиака10:03
- Врачи назвали модную привычку, провоцирующую болезни носоглотки09:01
- Названы самые равнодушные знаки Зодиака08:14
- Медики назвали важные симптомы развития тромба11:31
- Врачи объяснили, почему полезно рано просыпаться22:33
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина
- Дончане поделились впечатлениями о россиянах, переехавших в Донецк
- Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Горловкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью. ВИДЕО
- В Донецке боевики «ДНР» начали тотальную проверку транспорта
- В Макеевке лечить зубы можно только после посещения «военкомата»
- Ходаковский призвал "ДНР" готовиться к новой войне на Донбассе: наемник назвал дату
- Истерика в РФ: в Москве пригрозили захватить Киев к вечеру
- В «ДНР» «потеряли» главаря Дениса Пушилина
- Стало известно, что будет с Луганской областью в связи с введением военного положения