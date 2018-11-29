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Линия соприкосновения на Донбассе за минувшие сутки оказалась непреодолимой для 34 человек
Тридцать четыре человека не смогли пересечь линию разграничения в Донецкой и Луганской областях в среду, 28 ноября.
Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил, передает avdeevka.city.
Вчера через КПВВ последовало 35,1 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств.
"В пропуске через линию разграничения, по разным причинам, отказано 34 лицам. Зафиксирован один факт использования документов, выданных оккупационными властями… Выявлены факты использования поддельных документов и одна попытка предоставление неправомерной выгоды пограничному наряду", - говорится в сообщении.
Также, выявлены товары с признаками контрабанды на общую сумму более 137 000 гривен.
На стационарных и мобильных блокпостах задержаны шесть человек, причастные к незаконным вооруженным формированиям.
Напомним, что с 1 декабря КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе переходят на новый график. В зимнее время осуществления контрольно-проверочных и пропускных мероприятий будет проводится с 08.00 до 17.00. Сейчас пропускные операции осуществляются по осеннему графику (с 7:00 до 18:30).
Теги: Донбасс, контрабанда, пограничники, взятка, документы, задержание, блокпост, КПВВ, ООС
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