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На границе с Россией боевики загружали ящики с боеприпасами, - ОБСЕ
В ОБСЕ сообщили, что пророссийский наемник потребовал от наблюдателей покинуть район временно оккупированного Маркино.
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали недалеко от неподконтрольного участка украинско-российской границы, как боевики загружали ящики для боеприпасов в грузовик.
Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По данным ОБСЕ, на объекте военного типа в Маркино, что 94 километрах к югу от Донецка, возле границы с Российской Федерацией, террорист сказал патрулю миссии покинуть район.
"Во время пребывания наблюдатели видели, как на территории объекта члены вооруженных формирований загружали ящики для боеприпасов в грузовик, а также зенитную установку (ЗУ-23)", - отметили в пресс-службе.
Теги: Россия, Донбасс, грузовик, граница, боеприпасы, ОБСЕ, боевики
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