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Архив - Донецкая область

Наблюдатели СММ ОБСЕ уличили боевиков «ДНР» в ведении обстрелов со стороны Горловки

29.11.2018 13:51
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Наблюдатели СММ ОБСЕ уличили боевиков «ДНР» в ведении обстрелов со стороны Горловки

Боевики «ДНР» и российские оккупанты с территории временно оккупированной Горловки увеличили число обстрелов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 27 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к юго-западу и западу от н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) (в том числе 44 взрыва, оцененные как выстрелы), к северо-западу от участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) и к югу от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка)».



Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, ОБСЕ, ДНР, боевики, обстрелы
 
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