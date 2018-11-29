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Новый год приближается: где выгодно купить елку

29.11.2018 22:31
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Новый год приближается: где выгодно купить елку

Государственное агентство лесных ресурсов Украины сообщило, что елки можно покупать прямо в государственных лесхозах. Это будет значительно дешевле, чем на елочных базарах.

«Цены на новогодние елки в 2018 году остаются в среднем на уровне прошлого года. По Украине средняя цена при покупке елок в государственных лесхозах составляет 60-70 грн за погонный метр», - отмечается в сообщении, передает avdeevka.city.

Лесхозы планируют в этом году реализовать около 500 тысяч новогодних деревьев. Они намерены организовывать розничную торговлю елками на торговых точках, площадках, ярмарках и рынках областных, районных центров и других населенных пунктов.

Каждый гражданин может лично ознакомиться с объемами, местами реализации, ценами на новогодние елки на сайтах областных управлений лесоохотничьего хозяйства и лесхозов (сайты облуправлений).

Напомним, что первый заместитель главы военно-гражданской администрации Авдеевки, полковник юстиции Владимир Рекшинский подписал распоряжение об определении временных мест для реализации елок и сосен на территории прифронтового города.



Теги: Донбасс, торговля, покупать, елка, лесхоз, реализация, Новый год, цены
 
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