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Архив - Донецкая область

ОРДО готовятся к «инспекции российских кураторов» — «подчищают финансовую документацию»

29.11.2018 20:26
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ОРДО готовятся к «инспекции российских кураторов» — «подчищают финансовую документацию»

Главари ОРДО замерли в ожидании визита на неподконтрольную Украине часть Донецкой области заместителя министра минэкономразвития РФ, господина Назарова и еще нескольких крупных чиновников.

Об этом на своей странице в соцсети сообщает член НВФ Евгений Тинянский, передает donpress.com.

По его словам, «руководство республики» опасается инспекционных поездок по производственным предприятиям и общения с трудовыми коллективами.
Тинянский отмечает, что в преддверии приезда «высокого гостя», власти «ДНР» готовят фальшивые отчеты:

«Ряд предприятий начали подчищать свою финансовую документацию. Проведены беседы с работниками и бригадирами.
Так же подготовлен ряд документов, искажающих реальное положение вещей и скрывающих абсолютный непрофессионализм нынешних управленцев и посаженного нам тандэма Пушилин-Ананченко.

Рекомендую господину Назарову не созерцать „потемкинские деревни“ а посетить, например, Стирол, ДМЗ и ЮМЗ. Для начала.
Ну, или спросить у меня, я подскажу где искать косяки и как их минимизировать».



Теги: Россия, Донбасс, финансы, документы, ДНР, кураторы, ОРДО, инспекция
 
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